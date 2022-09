Pre jesennú údržbu uzavrú tunel Sitina

Pre pravidelnú jesennú údržbu uzavrú tunel Sitina. Obmedzenie potrvá od piatka od 22.00 h do 17. septembra do 10.00 h a taktiež od 17. septembra od 22.00 h do 18. septembra do 10.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.