Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí 

Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera upokojí trh s plynom a zníži sa aj jeho cena. Uviedol to po popoludňajšom programe na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

Foto: TASR

Putinovi záleží podľa Hegera len na vlastnom prospechu. "On si chce nahnať tie isté príjmy za výrazne menšie dodávky," uviedol slovenský premiér.

Heger informoval, že mal rokovanie aj s nórskym premiérom. Poďakoval sa mu za zvyšovanie kapacít dodávok plynu otvorením ďalšieho spojenia cez Poľsko, ktoré je podľa premiéra výhodné aj pre Slovensko.

Kľúčové je podľa Hegera nastavenie ceny plynu. "My prekupujeme plyn, ktorý mal smerovať do Ázie a teraz smeruje do Európy. Tie ceny musia byť nastavené tak, aby sme mali garantovanú dostatočnú kapacitu a dodávky plynu. Lebo hoci bude plyn lacný, ale nebudeme ho mať, tak nám to nič nepomôže," vysvetlil predseda vlády.

Na európskej úrovni chce medzi štátmi dvadsaťsedmičky presadzovať dohodu o cene. "Tým, že krajiny sa snažia nakupovať jednotlivo, zbytočne sa jeho cena vyháňa vysoko, lebo si konkurujeme," spresnil Heger.

Predseda vlády upozornil, že na štvrtkovom stretnutí EPC ešte neprebehla detailná diskusia o riešení vysokých cien plynu. Debatu o tejto otázke očakáva v piatok na neformálnom zasadnutí Európskej rady.

V rámci štvrtkového popoludňajšieho programu boli štátnici rozdelení do štyroch skupín. Slovenský premiér spolu s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou predsedali debate pri okrúhlom stole na tému "Mier a bezpečnosť na európskom kontinente". Na diskusii sa zúčastnilo ďalších deväť predstaviteľov štátov vrátane hostiteľa, českého premiéra Petra Fialu, a predsedu Európskej rady Charlesa Michela. Podľa Hegera sa diskutujúci zhodli, že Rusko je hrozba, a preto musia byť všetky krajiny jednotné a musia spolupracovať.

Heger potom absolvoval tri bilaterálne stretnutia – s predsedom slovinskej vlády Robertom Golobom, moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou a prezidentkou Kosova Vjosou Osmaniovou.

TASR