Premiér: Ak sa niektorá strana dohodne s opozíciou a zvolí GP, OĽANO odíde

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora (GP), OĽANO by vystúpilo z koalície. Pripustil to premiér a líder OĽANO Igor Matovič v reakcii na otázky, čo by hnutie urobilo, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície.