Premiér: Cestou z pandémie je povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov

Cestou z pandémie je povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov na ochorenie COVID-19. O pandémii by mal rozhodovať ten, kto má za to zodpovednosť a má sa radiť s odborníkmi. Nie je to vec politického názoru, ale faktov a skúseností. Koalícia by v tomto mala byť jednotná. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti.