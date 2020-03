Premiér dal povolenie na podanie necertifikovaného lieku pre deti so SMA

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), poverený vedením rezortu zdravotníctva, vo štvrtok podpísal povolenie na podanie necertifikovaného lieku pre deti trpiace diagnózou SMA, teda spinálnou muskulatúrnou atrofiou typu 1. Premiér to uviedol pred rokovaním vlády s tým, že rodičia detí sa potom môžu obrátiť na zdravotné poisťovne so žiadosťou o preplatenie, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by mala podľa jeho slov tak urobiť.