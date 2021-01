Premiér: Do dvoch týždňov spustíme masívne celoslovenské testovanie

Najneskôr od budúceho víkendu bude každý týždeň masívne plošné testovanie. Prvý víkend, ktorého sa to bude týkať, bude testovanie vo všetkých okresoch na Slovensku. Po pondelkovom rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala aktuálnou situáciou a predikciou vývoja šírenia pandémie nového koronavírusu v SR, rovnako tak možnými opatreniami na najbližšie obdobie, to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

Testovanie sa má v daných okresoch opakovať dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5. Už v pondelok večer sa majú stretnúť zástupcovia strán, ktoré organizovali a budú organizovať testovanie. Podľa Matoviča je cieľom pripraviť pretestovanie tak, aby bolo čo najplynulejšie a neopakovali sa chyby z jesennej akcie celoslovenského testovania.

Premiér upozornil, že jediné opatrenie, ktoré môže mať potenciál znížiť súčasné šírenie vírusu, je "urobiť to, čo bolo schválené v polovici novembra".

"Je preto najvyšší čas prijať rozhodnutie,"

zdôraznil.

Upozornil pritom, že ak by opatrenia ostali len pri súčasnom nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznejšiu zmenu v chorobnosti až do obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú. Poukázal pritom i na prítomnosť nového, agresívnejšieho typu nového koronavírusu, ktorý sa začal šíriť z južného Anglicka, a vplyv tejto mutácie na reprodukčné číslo a ďalšie šírenie ochorenia.

Opätovne skritizoval postup Ministerstva hospodárstva (MH) SR pri obstarávaní antigénových testov v predchádzajúcich týždňoch. Efekt nenakúpených antigénových testov môže podľa vyhlásení Matoviča znamenať 4300 zbytočných obetí a ekonomické škody v objeme jednej miliardy eur.

Zároveň povedal, že rezortu hospodárstva chce zobrať úlohu nakúpiť antigénové testy.

"To, čo je nakontrahované, tesne pred podpisom zmluvy necháme dobehnúť, tie ďalšie už rezort hospodárstva nebude nakupovať,"

dodal.

Matovič zároveň povedal, že na pondelkovom rokovaní vlády minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) pochopil vážnosť situácie a nevyhnutnosť plánovaných opatrení.

