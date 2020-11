Premiér: Do Vianoc chcem znížiť denný limit pozitívnych testov na 500 

Aby sa deti mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov do škôl v čo najväčšom počte okresov, pred Vianocami by sa mal denný limit pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 dostať na maximálny počet 500 a súčasne v nemocniciach by nemalo byť hospitalizovaných viac ako 1000 ľudí s ochorením či podozrením na ochorenie COVID-19. Rovnako na pľúcnu ventiláciu musí byť napojených najviac 100 ľudí. Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).