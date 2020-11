Premiér: Druhé kolo pretestovania určite bude

Druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) a pripustil, že v pár okresoch by testovanie byť nemuselo. Hovoriť o tom mieni s odborníkmi. Pri druhom kole argumentuje dobrými výsledkami z testovania na Orave a v Bardejove.

"Zatiaľ je vidieť, ako efektívne bolo nasadenie antigénových testov na Orave a v Bardejove. Ak sa tu podarí o viac ako polovicu znížiť počet infikovaných ľudí, je adekvátne mať rovnakú nádej na celom Slovensku,"

skonštatoval predseda vlády s tým, že ideálne by v rámci Slovenska boli dve kolá. Pripustil však, že možno v jednom či troch okresoch v SR druhé kolo už nebude.

"Potrebujeme poctivú diskusiu s epidemiológmi a infektológmi, ktorá sa už v nedeľu začne,"

deklaruje Matovič.

Premiér zároveň avizoval, že ochranné rúška a iné protipandemické opatrenia ostanú platné aj po celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Naďalej by nemali byť povolené ani hromadné akcie.

"Ochranné opatrenia musia byť nasadené, aby sa to nevymklo spod kontroly,"

vysvetlil. Zdôraznil potrebu dostatočných kapacít na trasovanie. O ďalšom možnom celoplošnom testovaní hovorí ako o jednom z nástrojov, ak by sa situácia s pandémiou opäť zhoršovala. Matovič zároveň upozornil, že ak by sa celoplošné testovanie realizovalo RT-PCR testom, celkové percento pozitívnych by nebolo ako pri antigénových testoch na úrovni jedného, ale troch percent.

"Každý 30. z nás je pozitívny,"

podotkol s tým, že celoplošné testovanie RT-PCR testami by nedokázala zorganizovať žiadna krajina.

Matovič vyzval ľudí, ktorí boli v rámci víkendového celoplošného testovania pozitívne testovaní, aby aj s rodinou dôsledne dodržali desaťdňovú karanténu. Tiež, aby dali vedieť všetkým, s ktorými boli v kontakte. Ľudí s negatívnymi výsledkami testu požiadal, aby naďalej dodržiavali opatrenia.

Premiér sa tiež ospravedlnil ľuďom, ktorí nešli na celoplošné testovanie z vlastnej vôle, ale napríklad z hľadiska zamestnania tam boli donútení ísť. Zdôvodnil to však zodpovednosťou voči starým ľudom, chorým či voči zdravotníkom.

"Nechceli sme dopustiť, aby nemocnice kľakli na kolená a museli sme zavádzať vojnovú medicínu,"

vyhlásil.

