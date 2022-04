Premiér Heger počas stretnutia so Zelenským: Ukrajina patrí do EÚ

Ukrajina patrí do Európskej únie. Počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve to vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger. TASR o tom informovala na základe videozáznamu, ktorý zverejnila kancelária ukrajinského prezidenta.

"Chcem odkázať všetkým Ukrajincom a Ukrajinkám, že sme veľmi vďační, že bojujete aj za nás a za naše hodnoty. Bojujete za slobodu a demokraciu, ktorú aj my vyznávame. Aj my sme žili dlhé roky v režime pod Sovietskym zväzom a o to viac si vážime slobodu, ktorú dnes máme a za ktorú vy dnes bojujete,"