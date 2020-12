Premiér I. Matovič vyzval R. Sulíka, aby podal demisiu

"Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc,"

uviedol premiér v diskusii rádia Expres.

poznamenal premiér. Reagoval tak na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

"Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča,"

zareagoval pre TASR Sulík.

Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR dodal, že poslanci vládnej strany stoja za svojím predsedom.

Výzva premiéra je podľa šéfky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nezodpovedná.

"Slovensko sa nepochybne nachádza v krízovej situácii, na vrchole ďalšej vlny pandémie. Občania od vlády očakávajú rozhodnosť a vedenie. To dokáže len vláda, ktorá je dospelá a stabilná. K takej sme sa zaviazali a presne o takú sa my v SaS stále snažíme. Vyzývať na odchod svojho podpredsedu a kľúčového koaličného partnera k stabilite nesmeruje, naopak, je to vysoko nezodpovedné k situácii, v ktorej sa všetci nachádzame,"