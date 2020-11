Premiér Matovič opäť kritizoval predstaviteľov SaS, školy otvárať nechce

Foto: TASR

"Strana SaS sa pokúša robiť presne to isté, čo robila za vlády Ivety Radičovej, pokúšať, pokúšať, pokúšať a na konci ju rozbiť. Ja sa budem snažiť držať koalíciu dokopy a pevne verím, že sa spamätajú,"

reagoval Matovič na otázku, či chce SaS vypudiť z koalície. Bol by rád, keby sa znormalizovali a fungovali ako partner.

"Je to nepríjemné mať takého partnera, ale tri strany držíme dokopy a SaS-ka podráža, stále dokola,"

doplnil.

Premiér zopakoval, že čaká do nedele (15. 11.) na riešenie SaS, ako znížiť počet prípadov, aby sa mohli uvoľňovať opatrenia. Bez plošného testovanie iné riešenie ako tzv. lockdown nevidí. Poznamenal, že pri počte 2000 nových prípadov denne je posielať státisíce detí do škôl smrť a do Vianoc bude trojnásobne viac prípadov aj mŕtvych.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) tento týždeň hovoril, že stále pracuje s rozhodnutím, že deti sa majú vrátiť do škôl 30. novembra. Matovič mu v piatok odkázal, že už mesiac vedel, že sa tak malo stať vtedy, keď bude týždňový kĺzavý medián pod 500, aktuálne je 2024.

Šéfa SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, predsedníčku parlamentného výboru Janu Bittó Cigánikovú (SaS) aj Gröhlinga obviňoval, že sľubujú hlúposti. Sulíka opätovne vinil aj za odstúpenie od plánu komunitného testovania. Tvrdí, že takýto plán sa bez všetkých partnerov nedal schváliť a Sulík je na strane s predstaviteľmi ĽSNS Marianom Kotlebom, Smeru-SD Robertom Ficom a Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.

TASR