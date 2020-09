Premiér: Na hromadných podujatiach bude môcť byť najviac 50 ľudí

Matovič priblížil, že ak na športovom podujatí bude športovcov a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať bez divákov. Ak v divadle bude 20 hercov, tak bude môcť byť 30 divákov, a taktiež podľa toho sa počty budú dopĺňať v kostoloch podľa farárov, miništrantov a veriacich. Na všetkých má podľa predsedu vlády platiť "rovnaký meter".

"Zdá sa mi to v súlade so zdravým rozumom, aby sa nerobili žiadne výnimky a aby sa všetci cítili rovnako pred týmito opatreniami. Je to férový postoj ku každému,"