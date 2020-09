Premiér: Na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí, zavedú sa kontroly

Na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí, uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO). Zavedú sa aj prísnejšie kontroly. Pri jedení, pití a svadobných fotografiách nebudú vyžadované rúška, v iných situáciách budú potrebné. Na svadby budú chodiť náhodné kontroly z hygieny či polície.

Premiér chce, aby zodpovednosť za svadobné hostiny niesli majitelia reštaurácií. Zatiaľ však nevie, či to bude právne možné. Majiteľ by podľa Matovičovho návrhu musel Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva nahlásiť 48 hodín pred konaním svadby, že sa u neho bude konať hostina. Na základe toho by mal regionálny hygienik zverejniť manuál a podmienky bezpečnej svadobnej hostiny. Ak budú na svadobnej hostine porušené odporúčania, tak bude majiteľovi uložená pokuta.

Podotkol, že ak majiteľ nebude schopný zabezpečiť hygienické opatrenia, tak svadbu nemá robiť. Predpokladá, že nariadenie k svadbám by malo byť zverejnené v priebehu jedného týždňa.

Premiér tiež uviedol, že

plesy sa zrejme tento rok konať nebudú. O stužkových slávnostiach sa ešte diskutuje, v hre je aj to, že by sa mohli preložiť z jesene na jar.

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová po rokovaní vlády uviedla, že ministerstvo zdravotníctva súhlasí s vyjadrením, ktoré bolo komunikované premiérom. Pripomenula, že Pandemická komisia vlády SR je odporúčací orgán.

"Je úplne prirodzené, že sú to kroky, ktoré sa týkajú celého štátu, majú celospoločenský a ekonomický rozmer. Uvedomujeme si, že nie len zdravotný,"

povedala Eliášová. Ako doplnila, rezort zdravotníctva sa rozhoduje vždy na základe ochrany verejného zdravia ľudí.

"Rozumieme, že treba nájsť celoplošný kompromis,"

uviedla.

Premiér podľa slov Eliášovej tieto návrhy komunikoval s hlavným hygienikom a ľuďmi z Úradu verejného zdravotníctva, rovnako je v úzkom kontakte s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). Ako dodala, tieto veci sú dopredu predkonzultované.

