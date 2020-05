Premiér: Od stredy budú môcť ísť Slováci do ČR na 48 h bez testu i karantény

Od stredy (27. 5.) pustí Česko na svoje územie občanov Slovenska do 48 hodín bez nutnosti testu a karantény. Rovnako aj Slovensko pustí na svoje územie občanov Česka do 48 hodín bez nutnosti testu a karantény. Na sociálnej sieti to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že je to výsledok dohody s českým premiérom Andrejom Babišom. Obaja premiéri v pondelok spolu telefonovali.