Premiér: Okolité štáty dobiehajú to,čo sme my proti zdražovaniu urobili

Okolité štáty pri opatreniach kompenzujúcich občanom vyššie ceny energií a potravín len dobiehajú to, čo Slovensko už v tomto smere urobilo. V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), pričom poukázal na to, že jeho vláda investovala v predchádzajúcich mesiacoch na tieto účely stovky miliónov eur.