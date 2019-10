Premiér P. Pellegrini nerozumie, prečo niekto lustroval J. Čižnára až 200-krát 

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nerozumie, prečo by mal niekto záujem 200-krát lustrovať generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára, no verí, že vyšetrovanie to osvetlí. Zároveň sa bude zaujímať o to, koľkokrát bol lustrovaný on sám. Oznámil to v stredu po rokovaní vlády.