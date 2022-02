Premiér: Po odznení vlny omikronu budeme pravdepodobne uvoľňovať opatrenia

Pod odznení vlny omikronu pôjde pravdepodobne Slovensko trendom ako iné krajiny a budú sa uvoľňovať opatrenia. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) s tým, že sa o tom ešte plánuje poradiť s konzíliom odborníkov.

Premiér poznamenal, že momentálne sa nachádzame v prudkom raste, ale táto vlna bude prudká a rýchla. "Situácia v nemocniciach je dobrá, zatiaľ nie sme ani na tretine lôžok z kapacity," povedal. Ako doplnil, sú pripravené reprofilizované lôžka a aj v stredu budú rokovať o ďalšom zvýšení ich počtu.

"Vyzerá to tak, že prípady, ktoré prichádzajú do nemocníc, budú mať ľahší priebeh, takže by nemal byť taký nápor na pľúcne ventilácie," dodal Heger. Poznamenal, že vakcíny sú zatiaľ proti ochoreniu COVID-19 najúčinnejšie a sú k dispozícii.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengarský (nominant OĽANO) uviedol, že vysoké čísla prípadov sa dali očakávať. Naďalej odporúča testovanie vo firmách.

