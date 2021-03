Premiér rokoval s poslancami Za ľudí, trvajú na jeho odstúpení 

Šeliga ozrejmil, že poslanci Za ľudí Matovičovi vysvetlili dôvody, prečo chcú jeho odchod.

priblížil. Rokovania podľa jeho slov budú pokračovať.

Žitňanská ozrejmila, že dnes je všetko v rukách Matoviča. Hnutie Za ľudí si podľa nej nemyslí, že menšinová vláda je riešením. Požiadavka, aby spolu s Matovičom odstúpil aj vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík, je podľa Žitňanskej osobná prosba predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej. Hneď ako bude mať strana Za ľudí definitívne stanovisko premiéra, stretne sa klub strany, ako aj predsedníctvo a budú rokovať o ďalšom postupe.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) hodnotí veľmi pozitívne, že sa premiér stretol s poslancami. Matovičovi musí byť podľa nej zrejmé, že predsedníctvo Za ľudí je vo svojom rozhodnutí jednotné.

priblížila závery rokovania s tým, že konečná pozícia Matoviča zrejmá nebola. Možností na riešenie situácie je podľa nej veľa.

"Ak by sa stav nijako nezmenil, určite by na to klub reagoval veľmi dynamicky, vo veľkej intenzite,"