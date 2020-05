Premiér: S majiteľmi fitnescentier budeme rešpektovať verdikt konzília odborníkov

Vláda i majitelia fitnescentier budú spoločne rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov v prípade možného otvorenia týchto športových prevádzok. Verdikt by mal byť známy o 15.00 h. Po stretnutí so zástupcami Únie fitnescentier Slovenska (ÚFS) to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).