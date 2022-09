Premiér sa zapojil do Európskeho týždňa mobility, na rokovanie vlády dobehol

Premiér Eduard Heger (OĽANO) neprišiel na stredajšie rokovanie vlády autom, ale behom. Zapojil sa tak do prebiehajúceho Európskeho týždňa mobility.

Foto: TASR

Heger bežal zo svojho bydliska v bratislavskej Dúbravke až na Úrad vlády SR. Podľa jeho hodiniek malo ísť o 6,4 kilometra a trasu zabehol za necelých 39 minút. "Počas cesty som si vravel, že tá trať je dobrá, hore kopcom aj dole kopcom. Celkom sa mi to páči, asi to budem robiť častejšie," podotkol predseda vlády. Tvrdí, že sa snaží športovať tri- až štyrikrát do týždňa, aby bol vitálny.

Pohyb po vlastných využili aj ďalší členovia kabinetu. Peši prišiel napríklad minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Upozornil, že chôdzou sa do neďalekého sídla ministerstva pravidelne vracia z rokovania kabinetu. Doležal je zároveň presvedčený, že pohyb by mal byť súčasťou každodenného života. "Ideálne by teda bolo urobiť z týždňa mobility celý rok," vyhlásil.

Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) si na rokovanie odšliapala podľa vlastných slov 4000 krokov, z Petržalky na rokovanie kráčala 40 minút. "Snažím sa vždy, ak môžem, chodiť peši alebo na bicykli," dodala.

Peši na rokovanie vlády prišla aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). "Peši chodím veľmi rada a vždy, keď je na to príležitosť," priznala.

Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility sa každoročne začína 16. septembra a končí sa 22. septembra Dňom bez áut. Témou aktuálneho ročníka je Lepšia dostupnosť s mottom Cestujme zodpovedne. Cieľom je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite a podporenie zmeny správania ľudí v prospech aktívnej mobility.

TASR