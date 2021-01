Premiér: Slovensko má dostatok vakcín pre 85 percent dospelých ľudí

Foto: TASR

Do pondelka (18. 1.) malo Slovensko zakontrahovaných viac ako 2,4 milióna vakcín od Pfizer/BioNTech a večer sa podarilo zakontrahovať vyše 3,4 milióna vakcín. Od Moderny mala SR 962.917 vakcín a v pondelok večer bolo zakontrahovaných ďalších 601.823. Spolu má tak k dispozícii Slovensko viac ako 7,4 milióna vakcín, informoval predseda vlády. Dodal, že očkovať sa tak môže 3,7 milióna ľudí.

"Mať cieľ zaočkovaných 85 percent ľudí, to by sme boli celkom dobrí a možno by sme boli aj špičkou v Európe,"

podotkol Matovič. Dodal, že treba držať palce obom vakcinačným firmám, aby stíhali vyrábať vakcíny.

Ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) teší, že vakcinácia sa na Slovensku postupne rozbieha.

"Myslíme na to, aby bolo dosť vakcín na preočkovanie,"

poznamenal. Preočkovávať bude Slovensko vakcínou proti novému koronavírusu na 28. deň po prvej dávke. Podľa jeho slov ide o úplne bezpečný interval, ktorý sa bude používať pri oboch typoch vakcín – od konzorcia Pfizer/BioNTech aj od Moderny.

Avizoval, že budúci týždeň sa v rámci Bratislavy otvoria ďalšie štyri vakcinačné centrá. Ľudí vyzval, aby seniorom pomohli zaregistrovať sa cez formulár dostupný na portáli korona.gov.sk na očkovanie. Prípadne môžu kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Pomôcť im môže aj call centrum. Do vakcinácie sa môžu po novom zapájať aj už aj duchovní, ktorí poskytujú chorým duchovné služby.

Komentoval tiež, že v utorok (19. 1.) sa podarilo priniesť na Slovensko 46.000 dávok vakcín Comirnaty. Výrobca vakcíny podľa slov šéfa zdravotníctva sľúbil, že sa bude snažiť avizované výpadky doplniť. Najviac by sa to však malo prejaviť budúci týždeň. Zvýšenie dodávok by mohlo byť možné od polovice februára.

Krajčí očakáva aj skoré schválenie vakcíny od AstraZeneca, Slovensko má zakontrahovaných 360.000 dávok tejto vakcíny. Prísť by mali počas februára.

Lekárov tiež vyzval, aby pomohli odľahčiť nemocnice, ktoré sú veľmi preťažené. Poznamenal, že v utorok bolo v slovenských nemocniciach doposiaľ rekordné množstvo pacientov. Všetci pacienti, ktorí prišli do nemocníc, však podľa Krajčího dostali zdravotnú starostlivosť.

Minister tiež dodal, že osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 s klinickými príznakmi, by mali dostať od lekára potvrdenie o prekonaní choroby aj bez zistenia, či majú v krvi protilátky. Podľa jeho slov by si osoba, ktorá mala pozitívny test na nový koronavírus, ale nemala príznaky, mala urobiť test na protilátky, keďže by mohla prenášať nákazu.

Matovič tvrdí, že by sa mali pretestovať zmrazené vzorky na nový koronavírus z Trenčína. Malo by sa to spraviť testami, ktoré vyvinul vedec Pavol Čekan. Má sa tam potvrdiť, či 57 percent vzoriek bola už britská mutácia koronavírusu. Ak by sa to potvrdilo, bola by to podľa predsedu vlády dobrá správa. Znamenalo by to, že Slovensko má za sebou vrchol, skonštatoval s tým, že ak sa to nepotvrdí, tak rastová krivka SR ešte len čaká.

"Pokiaľ by tu bol tento variant prítomný na jeseň, tak by to len dokresľovalo celu vážnu situáciu, ktorú sme tu mali, a to, že ten lockdown nezabral tak, ako by sme možno čakali,"

poznamenal minister zdravotníctva.

TASR