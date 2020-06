Premiér: Súčasným systémom nebudeme schopní vyčerpať európsku pomoc

Finančný balík z Európskej únie v objeme osem miliárd eur na pomoc po pandémii nového koronavírusu Slovensko nebude schopné vyčerpať za súčasného nastavenia systému. Potrebné bude dať dokopy veľké národné projekty za desiatky či stovky miliónov eur. Povedal to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že by sa tak mohlo zabrániť korupcii a klientelizmu.

Foto: TASR

Premiér pripomenul, že Slovensko nebolo ani doteraz schopné čerpať menšie objemy financií z eurofondov. Za súčasných nastavení systémov podľa neho nie je šanca osem miliárd vyčerpať. Určite sa podľa jeho slov nepôjde cestou čerpania formou drobných projektov.

"Budú to musieť byť národné silné veľké projekty,"

povedal. Ako príklad uviedol vybudovanie celoslovenského systému separovania odpadu a jeho likvidácie, teda zavedenie moderného systému separácie.

"To bude národný projekt v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur, ale pomôže to prírode, pomôže to ľuďom, samospráve. Takýchto projektov musíme dať dokopy niekoľko desiatok. Na takéto projekty potom tie peniaze môžeme čerpať,"

skonštatoval.

Matovič priblížil, že videosummit s európskymi lídrami koncom uplynulého týždňa bol o odkomunikovaní pozícií jednotlivých štátov či zoskupení v súvislosti s finančnou pomocou. Predchádzali mu stretnutia v menších formátoch. Názory krajín sa podľa Matoviča líšia.

"Na základe kľúča, ktorý je teraz určený, môžme byť spokojní. Teraz bude závisieť od toho, ako k tomu pristúpia iné krajiny,"

uviedol. Zdôraznil, že je potrebné zosúladiť jednotlivé pozície a názory, aby sa lídri na summite v Bruseli o tri týždne dokázali dohodnúť.

"Európa potrebuje takéto spoločné riešenie, musí byť čím skorej,"

poznamenal.

Na otázku, či má jeho dôveru vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ako budúca ministerka zodpovedná za eurofondy, odpovedal, že nerozumie, prečo by ju nemala mať. V súvislosti s kauzou možného odpočúvania vládnej siete podľa neho hájila verejný záujem. Zachovala sa podľa neho tak, ako mala, teda podala trestné oznámenie a nechala políciu a prokuratúru konať. Ak by sa ukázalo, že niekto odpočúval či kopíroval dáta z vládnej siete, prípadne došlo k posúvaniu informácií, bola by to podľa neho katastrofa.

"To by bola mimoriadna hanba v rámci celej Európy a nemalo by to ani celosvetovú obdobu. Bola by to veľmi zlá vizitka Pellegriniho vlády,"

poznamenal s tým, že treba počkať na výsledky vyšetrovania.

TASR