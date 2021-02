Premiér: Tri roky od smrti Jána Kuciaka je čas na pravdu o slovenskej žurnalistike

Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali maximálne na prstoch dvoch rúk. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý si myslí, že tri roky od smrti Jána Kuciaka je čas pozrieť sa pravde o slovenskej žurnalistike do očí.