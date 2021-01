Premiér: V Nitre budú môcť ľudia ísť do práce len s negatívnym testom

Nasledujúce tri týždne, počnúc pondelkom (11. 1.), by malo byť v Nitrianskom okrese povolené ísť do práce len s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní. Na tlačovom brífingu v Nitre o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Avizoval, že 8. až 10. januára bude v regióne celoplošné testovanie. Opatrenia pre Nitriansky okres má prijať vláda na stredajšom (6. 1.) zasadnutí.

a snímke zľava primátor mesta Nitra Marek Hattas, predseda vlády SR Igor Matovič a riaditeľ nemocnice v Nitre Milan Dubaj - foto: TASR – Henrich Mišovič

Podľa premiéra je situácia v Nitrianskom okrese katastrofálna a v súčasnosti je horšia, ako bola vlani na jeseň na Orave.

„Je ešte nebezpečnejšia, pretože na Orave čísla vrcholili a boli stabilizované. V okrese Nitra však dramaticky stúpa počet pozitívne testovaných ľudí,“

zdôraznil Matovič. Podľa jeho slov tak prichádzala do úvahy možnosť sprísniť lockdown a nepustiť ľudí do práce.

„Takže by sme povedali napríklad firme Jaguar Land Rover, že od zajtra 4500 ľudí nepríde do práce a od zajtra sa nebudú zo Slovenska vyvážať autá. A takýchto firiem je tu veľa a hrozilo že desaťtisíce ľudí nebude môcť chodiť do práce. Lepším riešením je teda poctivé plošné testovanie a áno, nie celkom dobrovoľné,“

skonštatoval Matovič.

Podľa primátora Mareka Hattasa je potrebné pretestovať celý región.

„Nejde tu len o mesto Nitra so 77.000 obyvateľmi, ale o celý okres so 166.000 obyvateľmi. Nebude to jednoduché, ale zvládneme to. Máme vynikajúcich starostov a ak pomôžu ľudia, dokážeme testovanie realizovať aj napriek extrémne krátkemu času na prípravu. Je to jediné rozumné riešenie, ktoré sa v tejto situácii naskytá. Máme k dispozícii 100.000 kvalitných testov a ďalšie ešte môžeme dostať, máme zabezpečené i ochranné pomôcky. V Nitre bude testovanie v piatok, sobotu, nedeľu a v obciach v sobotu a v nedeľu,“

povedal Hattas.

Na testovanie vyzval aj riaditeľ nitrianskej fakultnej nemocnice Milan Dubaj, podľa ktorého je situácia v tomto zdravotníckom zariadení často už za hranicou únosnosti.

„Počet covidových pacientov sa stále pohybuje okolo 200, ventilovaných je do dvadsať ľudí, denne je nad desať úmrtí. Denne vypadávajú ďalší pracovníci a stále je mimo práce 200 z nich. Už neviem, akým slovom by som mal vyjadriť obrovské vyčerpanie, fyzické aj psychické, týchto ľudí, ktorí toto denne znášajú. Ako vyjadriť obdiv k nim, že napriek všetkým okolnostiam do nemocnice stále prichádzajú. Čiarou, ktorá bola prekročená, je pre týchto ľudí zomretie jedného z nás. V posledných dňoch nám zomrel kolega urológ, zomrel nám pracovník covidového urgentu a bohužiaľ dnes nám zomrel kolega internista. To sú veci, ktoré veľmi ťažko znášam ja i kolektív tejto nemocnice,“

povedal Dubaj.

Lekár nitrianskej nemocnice a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský preto vyzval ľudí, aby čo najprísnejšie dodržiavali všetky nariadené hygienické opatrenia a prišli sa dať testovať.

„Tie opatrenia naozaj fungujú a naozaj zachraňujú životy. Treba obmedziť stretnutia na najmenšiu mieru, aby bolo v nemocniciach čo najmenej pacientov. Chcem poprosiť kolegov zo súkromných ambulancií, aby nám prišli pomôcť do nemocníc. Tretiu prosbu adresujem všetkým zdravotníkom, aby prišli pomôcť pri testovaní. Zo skúseností zo zamorených okresov vieme, že to pomáha,“

uviedol Visolajský.

TASR