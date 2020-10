Premiér: V SR sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov na nový koronavírus

Na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné. V sobotu to počas tlačovej konferencie uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri voľbách. V približne 5997 volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta. V každom bude asi sedem ľudí, a to policajti, príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na odberné miesto prísť s občianskym preukazom.

Ľudia by mali byť otestovaní podľa Matoviča počas dvoch víkendov. Matovič tvrdí, že testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov. Malo by sa tak predísť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste.

"Testovanie bude bezplatné,"

dodal. Zatiaľ nevedel povedať, či bude povinné alebo dobrovoľné.

Testovať sa bude pomocou antigénových testov, ktoré štátne hmotné rezervy objednali v objeme 13 miliónov kusov. Antigénové testy zachytia infekčných ľudí, podotkol predseda vlády.

TASR