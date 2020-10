Premiér: Vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií, je to rozhodnutie odborníkov

tvrdí predseda vlády. Dodal, že vláda ani raz za šesť mesiacov neprijímala žiadne opatrenia, ktoré sa týkajú hygieny.

"Vždy to je najprv názor pandemickej komisie, potom to schváli krízový štáb a na základe toho koná hlavný hygienik. Vláda v podstate nemá absolútne čo do toho hovoriť, je to rozhodnutie odborníkov,"