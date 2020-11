Premiér: Zákaz vychádzania by mal platiť od 23.00 h do 5.00 h, budú výnimky

Zákaz vychádzania by mal platiť po novom od 23.00 h do 5.00 h s výnimkami dochádzania do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) pred utorkovým rokovaním so zástupcami cirkví, škôl, športových klubov, podnikateľov v gastronómii či prevádzkovateľov kín a divadiel.