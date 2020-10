Premiér: Zdravotníci, ktorí odpracujú oba dni testovania, dostanú 500 eur

Foto: TASR

Na jednom odbernom mieste by mali byť podľa Matoviča dvaja zdravotníci. Na jedno odberné miesto sa počíta s 1000 testami. Ak bude zdravotník v regióne, kde bude nula percent pozitívnych, tak zarobí 700 eur. "Za jeden deň 100 eur, za druhý deň 100 a plus mimoriadny príspevok 500 eur," priblížil predseda vlády. Suma sa teda bude odvíjať od toho, koľko percent pozitívnych bude v danom okrese, a či budú odbery robiť dvaja zdravotníci. Matovič podotkol, že ak by v niektorých regiónoch boli štyri percentá ľudí pozitívne otestovaných, zdravotník si za dva dni zarobí 1100 eur.

Predseda vlády očakáva, že priemer pozitívnych ľudí na ochorenie COVID-19 by mal byť na Slovensku okolo dvoch percent.

Odmenu by zdravotníci mohli vidieť v decembri na novembrovej výplate, myslí si Matovič.

"Štát nikdy neplatil zamestnancom, pracujúcim pre štát, tak mimoriadne motivačne. Na druhej strane nikdy zamestnanci toľko neriskovali a nikdy sme nemali taký obrovský protivietor od ľudí, od ktorých sme očakávali pomoc," podotkol Matovič. Zároveň dodal, aby ľudia zdravotníkom tieto odmeny nezávideli, pretože oni budú zachraňovať životy ľudí.

Matovič tvrdí, že po tom, čo prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár povedal, že nový koronavírus je len chrípka a plošné testovanie nepodporuje, sa z databázy zdravotníkov odhlásili zdravotníci. Premiéra mrzí, že s ním na tlačovej konferencii nestáli aj predstavitelia všetkých politických strán a prezidentka a nevyjadrili podporu plošnému testovaniu.

