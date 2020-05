Premiér: Žiaci sa vrátia do škôl a materských škôl 1. júna, bude to dobrovoľné - AKTUALIZOVANÉ

Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka, účasť v nich však bude dobrovoľná. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok informoval, že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že návrat do škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Zároveň doplnil, že zriaďovatelia by mali počas nasledujúcich dvoch týždňov zisťovať u rodičov záujem o návrat do školy.

Gröhling uviedol, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu.

"Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú,"

povedal minister školstva. Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

Materské školy budú podľa šéfa rezortu školstva otvorené najviac deväť hodín denne, konkrétna prevádzka závisí od kapacít škôlky. Minister avizoval, že vytvorená skupina v materskej škole sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Rezort školstva odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí. Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov.

"Rodič bude odovzdávať dieťa pri základnej škole. V materskej škole ho bude odovzdávať vnútri, má na to určený čas - desať minút,"

priblížil Gröhling. Fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do škôlky sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky.

"Deti pri pobyte v skupine v materských školách nemusia mať rúška, zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov,"

uvádza sa v pomocnom materiáli z dielne rezortu školstva k otváraniu materských a základných škôl. Rodič má umiestniť jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.

V prípade základných škôl ministerstvo odporúča minimalizovať stretávanie pred školami či rozdeliť príchod detí do časových úsekov. Rovnako ako v prípade detí v materských školách aj deťom v školách sa bude pri príchode merať teplota a zabezpečená bude aj dezinfekcia rúk. V usmernení rezortu školstva sa uvádza, že rodič má zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

"Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces,"

uvádza sa v usmernení. Pedagogickým zamestnancom ministerstvo rúška nosiť len odporúča, nepedagogickí zamestnanci rúško nosiť musia.

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Šéf rezortu školstva poznamenal, že zverejnený bude pomocný materiál k otváraniu materských a základných škôl. Vzdelávanie v školách je dobrovoľné, preto učitelia nemôžu pokračovať podľa riadnych učebných osnov.

"Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa na vzdelávaní v základnej škole nezúčastní,"

tvrdí ministerstvo. Zároveň odporúča, aby aktivity žiakov boli najmä v exteriéri. Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú, sa budú dezinfikovať raz denne, avšak dezinfekcia plôch, ktoré sa často používajú, musí byť minimálne dvakrát denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory.

V prípade stravovania bude možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe.

"Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi,"

vyplýva z usmernenia rezortu školstva.

Matovič poznamenal, že základné umelecké školy môžu vyučovať individuálne, teda jedného žiaka. Bližšie podmienky, za akých sa bude konať vyučovanie, budú zverejnené v najbližších dňoch.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do škôl, budú mať aj naďalej nárok na dávku ošetrovné.

"Škola do 3. júla oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad v sídle kraja tieto údaje bude oznamovať Sociálnej poisťovni,"

poznamenal minister školstva. Deťom, ktorým bude umožnené navštevovať školy, bude sprístupnená opäť aj doprava vlakmi zadarmo.

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.

