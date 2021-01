Prezidentka: K naplneniu veľkých cieľov po pandémii je potrebné obnoviť dôveru

Uplynulý rok bol podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej výnimočný a ťažký. K naplneniu veľkých cieľov obnovy Slovenska po pandémii v roku 2021 je podľa nej najskôr potrebné obnoviť dôveru. Uviedla to v novoročnom príhovore. Pripomenula, že v aktuálnom roku Slovensko zavŕši dvadsiaty deviaty rok svojej štátnosti.

Foto: screenshot

V novom roku je podľa prezidentky potrebné spojiť sily, aby sa nepremárnila bezprecedentná pomoc v podobe Fondu obnovy.

"Miliardy eur, ktoré v nasledujúcich rokoch môžeme získať z Európskej únie na Slovensko, nám pomôžu nielen odstraňovať následky krízy, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti a slabej odolnosti,"

podotkla.

Upozornila tiež na potrebu reformy školstva. Vyzvala aj na obnovu ekonomiky a investovanie do inovácií a nových technológií tak, aby sa to, čo je kvalitné, pozdvihlo a dostalo na svetovú úroveň. Volá tiež po konkrétnych krokoch k napĺňaniu klimatických cieľov. Riešiť by sa mali podľa nej aj príčiny chudoby. "Slovensko sa postaví na nohy, len ak na nohy postavíme ľudí s najnižšími príjmami, ktorých korona ťažko zasiahla,"

upozornila.

K napĺňaniu veľkých cieľov obnovy Slovenska je však podľa prezidentky potrebné najprv obnoviť dôveru.

"Potrebujeme obrátiť pozornosť od toho 'kto za to môže' k tomu, 'čo s tým vieme urobiť'. Sledujúc dianie posledných dní a týždňov je táto úloha ešte naliehavejšia,"

skonštatovala. Ľudia podľa nej musia dôverovať, že štát im v kríze pomôže, že rozhodnutia politikov prichádzajú včas a sú najlepšie možné a že blaho občanov a nie osobné záujmy sú predmetom politickej súťaže.

V príhovore ocenila vedcov, ktorí hľadali riešenia v boji proti novému koronavírusu. Vyzvala, aby im ľudia dôverovali aj pri vývoji vakcín.

"Od toho, koľko ľudí presvedčia argumenty o dôležitosti očkovania pri boji s vírusom, bude závisieť miera získanej kolektívnej imunity, a tiež čas, keď sa budeme môcť vrátiť k spôsobu života, na ktorý sme boli zvyknutí,"

zdôraznila.

Zdravotníci boli pre nás podľa nej "vakcínou ľudskosti". Vyzdvihla aj prácu dobrovoľníkov, ozbrojených síl, policajtov a hasičov, ale aj učiteľov v čase pandémie. Poukázala tiež na prehliadané, no v kríze kľúčové profesie, ako sú predavači alebo opatrovateľky.

V boji s korupciou a v prístupe k spravodlivosti sme podľa Čaputovej stihli viac, ako za niekoľko predchádzajúcich rokov dokopy. Ocenila kompletný Ústavný súd, obnovenú Súdnu radu, nové vedenie Najvyššieho súdu aj Generálnej prokuratúry.

"Vyšetrujú sa tiež skutky, ktoré boli roky zakrývané a prehliadané,"

dodala.

Prezidentka v príhovore upozornila na ľudí, "ktorých nevedomosť bola nahradená sebavedomým krikom". Vytráca sa podľa nej úcta k vzdelaniu a odbornosti. Vyzvala ľudí, aby boli pozorní k zdrojom, z ktorých čerpajú informácie.

Skonštatovala tiež, že v uplynulom roku sme zažili až príliš veľa sporov, vrátane tých politických.

"Nie sme súčasťou vojny a nenávisť, ktorá sa v spoločnosti šíri, nie je riešením. Našim nepriateľom nie sú opatrenia, ani ľudia s iným názorom,"

zdôraznila.

Hlava štátu v príhovore vyjadrila tiež úprimnú účasť tým, ktorí stratili blízkych. Pripomenula, že minulý rok pre mnnohých znamenal aj stratu istôt či zamestnania. Ocenila finančnú pomoc od vlády smerom k zamestnancom a podnikateľom. Upozornila však, že opatrenia treba ďalej upravovať, aby nikto neprepadával cez záchrannú sieť pomoci.

TASR