Prezidentka: Na Slovensku máme vyše 660.000 ľudí, ktorí čelia chudobe

Sociálna situácia mnohých ľudí na Slovensku je veľmi vážna. Uviedla to vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení tzv. okrúhleho stola organizovaného v súvislosti so zdražovaním a jeho nepriaznivými dosahmi na sociálne slabšie skupiny.

Na stretnutí sa diskutovalo najmä o spôsoboch, ako lepšie využiť a distribuovať prebytky potravín smerom k najzraniteľnejším skupinám. Okrúhleho stola sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO), ako aj zástupcovia najväčších potravinových reťazcov, predstaviteľov Slovenskej aliancie moderného obchodu, Zväzu obchodu SR, Potravinovej banky Slovenska, Slovenskej katolíckej charity a Slovenského červeného kríža.

"Témou dnešného stretnutia bola už opätovne, niekoľkýkrát na pôde Prezidentského paláca, téma chudoby, téma zdražovania. Na Slovensku máme vyše 660.000 ľudí, ktorí čelia chudobe. Sú to predovšetkým mladí ľudia alebo deti. Sú to rodičia samoživitelia a tiež osamelo žijúci dôchodcovia. Je to obrovská skupina ľudí, ktorá najmä v kontexte zvyšovania cien potrebuje reálnu pomoc,"