Prezidentka: Situácia si žiada skorší termín predčasných volieb - AKTUALIZOVANÉ

Súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb. Vo štvrtok to pre TASR uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Dianie v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných," skonštatovala hlava štátu. Obracia sa zároveň na politických lídrov, aby sa postarali o nápravu.

Prezidentka vyzvala buď k zastaveniu legislatívnej smršte alebo skoršiemu termínu predčasných volieb. Aktuálny spôsob spravovania vecí verejných podľa nej ohrozuje ústavné princípy a verejné financie. Nerešpektovanie jej výzvy bude podľa nej na škodu celej republiky.

"V ťažkej dobe, v ktorej sme, kde sa nám spojilo množstvo kríz, potrebujeme zodpovedné riadenie štátu," zdôraznila s tým, že aktuálny stav v parlamente sa na zodpovedné riadenie nepodobá. Do Národnej rady SR sa svoju výzvu nechystá predniesť, verí, že k politickým lídrom sa dostane.

Súčasťou chaosu je podľa Čaputovej aj aktuálna výzva dvoch politických strán na vymenovanie úradníckej vlády. Ako podotkla, až doteraz hovorili, že by úradnícku vládu nikdy v parlamente nepodporili.

"Chaos v parlamente ale nezastaví vláda bez dôvery," dodala. V prípade závažného zlyhania dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera (OĽANO) je pripravená vymenovať úradnícku vládu.

Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra. V posledný januárový deň o tom rozhodli poslanci Národnej rady SR.

Opozícia žiadala skorší, májový, respektíve júnový termín volieb, za konanie volieb do konca prvej polovice roka sa najskôr prihovárala aj prezidentka. Bola však ochotná akceptovať aj septembrový termín, ak by bol jediným, na ktorom by sa našiel potrebný konsenzus a hlasy v parlamente.

Hlasy o konaní volieb v skoršom termíne ako na konci septembra však neutíchajú, v stredu (15. 2.) ho označili za potrebný aj bývalí prezidenti SR.

S návrhom na konanie volieb 24. júna iniciovala mimoriadnu schôdzu strana Smer-SD. Rokovanie sa má začať popoludní.

TASR