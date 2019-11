Pri nehode autobusu a dodávky sa zranilo deväť ľudí 

Foto: Polícia SR – Žilinský kraj

„V čase nehody sa v autobuse viezlo 28 cestujúcich, z ktorých deväť utrpelo zranenia rôzneho charakteru. ZZS ich preváža do nemocnice. Na mieste je sedem príslušníkov s tromi kusmi techniky, ktorí vykonávajú na havarovaných vozidlách protipožiarne opatrenia”

– uviedli hasiči.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že autobus prevážal zamestnancov do blízkej automobilky.

„Vodič autobusu (63) z doposiaľ nezistených príčin narazil do odstavenej dodávky, odkiaľ ho odrazilo do oplotenia rodinného domu, ktoré prerazil a narazil do altánka rodinného domu. Pri nehode sa ľahko zranilo niekoľko cestujúcich v autobuse, ktorých previezli do nemocnice. Alkohol u vodiča nezistili” – doplnila polícia.

TASR