Pri obchodoch cez internet si treba preveriť mailové adresy aj referencie

Ilustračná snímka: pixabay

„Chceli sme predať svadobné šaty. Ozval sa človek, ktorý písal po anglicky. Chcel nám zaplatiť cez internetový platobný systém PayPal, lebo podľa neho to je najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob posielania peňazí” – povedal pre TASR. Kupec im mal následne napísať, že namiesto dohodnutých 100 eur im poslal viac – 100 eur za šaty, 100 eur pre kuriérsku spoločnosť a desať eur na nepredvídateľné náklady.

Peniaze pre kuriéra mali poslať ukrajinskej spoločnosti cez službu na rýchly prevod peňazí Western Union.

„Dopredu sme sa na tom nedohodli, ale tým, že sme si mysleli, že peniaze sú už poslané, ustúpili sme.

Medzitým prišiel aj potvrdzujúci mail od PayPalu, že peniaze sú u nich a pripíšu ich na náš účet po preukázaní potvrdenia, že sme vykonali platbu. Platbu som spravil, ale túto transakciu Western Union našťastie neschválil (nevieme prečo) a požiadal nás o vyzdvihnutie týchto peňazí. Keďže platba sa neuskutočnila, objednávateľ nám napísal, že máme zaplatiť cez inú spoločnosť, ktorá sa volala MoneyGram. Odpísal som mu, že ja sa už s touto vecou nemienim ďalej zaoberať” – vysvetlil.

Po ďalších odmietnutiach mu mal podvodník hroziť právnymi krokmi, pretože údajne nesplnil obchodné podmienky. Priebežne ho však kontaktoval ďalší záujemca, ktorý komunikoval podobným spôsobom. Preto sa rozhodol preveriť ich emailové adresy. Podľa jeho slov zistili, že dokonca nekomunikovali ani s PayPalom, a potvrdzujúci mail o zaslaní peňazí predajcom prišiel z falošnej mailovej adresy.

Na otázku, či im pri komunikácii s kupcom nebolo niečo podozrivé, odpovedal, že záujemca sa takmer vôbec nezaujímal o šaty, skôr o platbu a peniaze. Rovnako si podľa jeho slov pozreli aj emailové adresy falošných kupcov a našli ich na jednom slovenskom a viacerých poľských fórach, kde upozorňovali ľudia na podvodníkov.

Keď sa obrátil na políciu a chcel podať trestné oznámenie proti organizovanej skupine internetových podvodníkov, povedali mu, že to nie je možné, pretože mu napokon nikto škodu nespôsobil.

„A ak by nám spôsobili škodu 100 eur, nie je to trestný čin, ale len priestupok. A keďže tá organizovaná skupina je z Ukrajiny, okresná polícia v tejto veci nám nepomôže. Malo by sa to riešiť na medzinárodnej úrovni, ale s ukrajinskými policajtmi jednak nemajú dobré vzťahy, jednak ide len o malú čiastku a jednoducho s tým nikto nič nebude robiť” – povedal.

Polícia pre TASR odpovedala na otázky, čo sa dá v podobných prípadoch robiť. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka vysvetlil, že trestný čin ako taký má aj takzvané vývojové štádiá, a teda trestný čin nemusí byť dokonaný, ale môže ísť o trestný čin napríklad v štádiu pokusu.

„Aj trestný čin v štádiu pokusu je, samozrejme, vecou, ktorou sa polícia zaoberá. V prípade, že v jednom konkrétnom skutku ide o škodu menej ako 100 eur, nepôjde pravdepodobne o trestný čin, ale o priestupok proti majetku podľa zákona o priestupkoch”

– priblížil Slivka.

Polícia preto upozorňuje, aby si občania pri vyberaní spoľahlivého a overeného dodávateľa prečítali referencie a odporúčania ostatných zákazníkov. „V prípade spôsobenia škody alebo podozrenia zo zneužitia osobných údajov môžu občania podať oznámenie na ktoromkoľvek najbližšom útvare Policajného zboru” – dodal v tejto súvislosti Slivka.

Pri podaní oznámenia odporúča polícia priložiť všetky dokumenty, ktoré by mohli pomôcť pri objasňovaní udalostí, napríklad email, objednávka, doklad o vykonanej transakcii, screenshoty a podobne.

TASR