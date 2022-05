Pri výcviku v Lešti postrelili policajta, previezli ho do nemocnice 

Na výcviku vo vojenskom výcvikovom centre Lešť vo štvrtok postrelili policajta. Zraneného okamžite previezli do nemocnice. Detaily prípadu sú aktuálne predmetom vyšetrovania. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Foto: Air – Transport Europe - letecká záchranná služba

Leteckí záchranári informovali, že išlo o 39-ročného muža so strelným poranením v oblasti hornej končatiny a hrudníka.

"Po doplnení liečby a preložení na palubu bol pacient pri vedomí, no s vážnymi poraneniami letecky prevezený do FN F. D. Roosevelta, kde bol odovzdaný do rúk lekárom trauma tímu," skonštatovali na sociálnej sieti.

Hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová vo štvrtok podvečer uviedla, že zranený je po operácii v stabilizovanom stave.

TASR