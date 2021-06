Prieskum: Najdôveryhodnejšou medzi lídrami je prezidentka, po nej P. Pellegrini

Najdôveryhodnejšou medzi politickými lídrami je prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej verí 54 percent ľudí. Nasledujú líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini so 44-percentnou dôverou, predseda SaS Richard Sulík (34 percent), predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (31 percent) a premiér Eduard Heger z hnutia OĽANO (29 percent). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, ktorý sa konal od 2. do 9. júna na vzorke 1011 respondentov.