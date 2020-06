Prieskum: Pocit ohrozenia koronavírusom klesá, viac ľudí je za návrat do normálu

Ohrozenými sa cíti asi 19,6 percenta opýtaných. Výsledok odráža obdobie minimálnych denných prírastkov a postupné uvoľňovanie opatrení.

Kým v marci sa 34,7 percenta pracujúcich respondentov veľmi obávalo o stratu práce, v máji už len 16,5 percenta. Na druhej strane, až 15,7 percenta z respondentov, ktorí uviedli, že na začiatku karanténnych opatrení pracovali, odpovedali v májovom prieskume, že sú nezamestnaní alebo vo výpovednej lehote. Tento podiel je ešte o niečo vyšší než v aprílovej vlne prieskumu (12,9 percenta).

Aj na konci mája väčšina respondentov uvádzala, že naďalej dodržiavajú epidemiologické opatrenia a obmedzili sociálny kontakt. Kontakty obmedzili a rúško naďalej nosia častejšie ženy. Úplné obmedzenie kontaktov uvádza 36 percent žien a 27,4 percenta mužov. Obmedzenie kontaktov a nosenie rúška častejšie deklarujú tiež starší respondenti a tí, ktorí sa cítia epidémiou ohrození. Naopak, kontakty obmedzili menej a rúško nosia zriedkavejšie tí, ktorí nie sú spokojní s postupom vlády pri epidémii koronavírusu.

Podľa prieskumu rastie počet ľudí, ktorí podporujú čo najskorší návrat života do normálu. Kým v aprílovej vlne prieskumu s výrokom

„Som za to, aby sa život na Slovensku vrátil čo najskôr do normálu, aj ak by to malo znamenať, že viac ľudí ochorie na koronavírus,“