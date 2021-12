Prieskum: Podpora povinného očkovania mierne rastie

Podpora povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku mierne rastie. Tých, ktorí schvaľujú povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva, je približne rovnako ako tých, ktorí toto opatrenie odmietajú. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je 38,9 percenta respondentov. Odmieta ho 52,1 percenta z nich. Deväť percent opýtaných nevie túto otázku posúdiť. Podpora takéhoto všeobecného povinného očkovania mierne narástla z júlových 31,2 percenta na decembrových 38,9 percenta.

Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva, teda napríklad pre ľudí nad 65 rokov, zdravotníkov, zamestnancov DSS, policajtov či napríklad učiteľov, je 46 percent respondentov. Naopak, odmieta ho 45,8 percenta opýtaných.

Povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva väčšinovo schvaľujú voliči politických strán Progresívne Slovensko (90,2 percenta), OĽANO (80 percent), SaS (71,8 percenta) a Sme rodina (50,8 percenta). Pomerne veľkú podporu má i medzi voličmi Hlas-SD (44,6 percenta).

S odmeňovaním zaočkovaných ľudí starších ako 60 rokov sumou 200, respektíve 300 eur, súhlasí 32,9 percenta respondentov. Nesúhlasí s ním 52,5 percenta opýtaných.

Viac ako polovica nezaočkovaných opýtaných (50,6 percenta) by zvolila zaplatenie 300 eurovej pokuty a 21,4 percenta respondentov by radšej chcelo uhradiť časť liečebných nákladov. Až 28 percent nezaočkovaných respondentov by sa však pri nutnosti voliť z týchto dvoch alternatív radšej dali zaočkovať.

Z prieskumu tiež vyplýva, že so súčasným lockdownom viac respondentov súhlasí, ako nesúhlasí. Plošné zatvorenie škôl podporuje iba o niečo viac ako tretina respondentov.

Prieskum sa uskutočnil od 12. do 16. decembra na vzorke 1000 respondentov. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

TASR