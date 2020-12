Prieskum: Slováci by dali prednosť lockdownu pred celoplošným testovaním

Slováci by dali prednosť lockdownu pred povinným celoplošným testovaním. Zároveň je relatívne veľká skupina respondentov, a to 36,1 percenta, ktorá sa neprikláňa k žiadnej z týchto dvoch možností. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý vznikol z iniciatívy MNFORCE, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame.