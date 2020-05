Prieskum: Strana P. Pellegriniho by v rámci preferencií dosiahla podporu 21,4%

V prípade vzniku politickej strany súčasného podpredsedu parlamentu a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho by táto strana získala podporu 21,4 percenta voličov. Umiestnila by sa tesne za hnutím OĽaNO, ktoré by skončilo prvé s podporou 21,8 percenta hlasov. Strana Smer-SD skončila tretia s 9,6 percenta.