Prieskum: Viac ako 40 percent rodičov by svoje dieťa poslalo od 1. júna do školy

Viac ako 40 percent rodičov by určite poslalo svoje dieťa do materskej školy (MŠ) či základnej školy (ZŠ) od 1. júna. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala na vzorke 1098 respondentov. Podmienkou je, aby sa situácia v oblasti počtu nakazených novým koronavírusom na Slovensku znovu nezhoršila. TASR o tom informovala riaditeľka pre výskum AKO Kamila Hříchová.