Prieskum: Voľby do NR SR by vyhralo OĽaNO, na druhom mieste by skončil Smer-SD

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v júni, zvíťazilo by hnutie OĽaNO so ziskom 21,2 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD, ktorý by volilo 19 percent respondentov. Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 17. až 24. júna 2020 na vzorke 1009 respondentov realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza.

Na treťom mieste by podľa prieskumu skončilo hnutie Sme rodina so ziskom 12,8 percenta hlasov, štvrtá by bola ĽSNS, ktorej by dalo hlas 9,6 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala aj strana SaS so ziskom 9,2 percenta a Progresívne Slovensko s výsledkom 6,2 percenta hlasov.

KDH by dosiahlo výsledok 4,6 percenta, nasleduje SMK so ziskom 3,7 percenta. Súčasnú koaličnú stranu Za ľudí by volilo 3,6 percenta opýtaných. Na ďalších miestach by sa umiestnili Dobrá voľba (2,4 percenta), Vlasť (2,2 percenta), SNS (2,1 percenta) a Most-Híd (1,5 percenta).

