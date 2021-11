Prieskum: Voľby by v novembri vyhral Hlas-SD, nasleduje Smer-SD a SaS

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v novembri, vyhral by ich opozičný Hlas-SD so ziskom 19,2 percenta. Nasledoval by Smer-SD (15 percent) a SaS (11,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza, ktorý sa konal od 16. do 23. novembra na vzorke 1005 respondentov.

Ilustračná fotka

Štvrté v poradí by skončilo vládne hnutie OĽANO (7,9 percenta). Za ním nasleduje mimoparlamentné Progresívne Slovensko (7,7 percenta) a hnutie Republika (6,8 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj Sme rodina a KDH (zhodne po 6,1 percenta).

Pred bránami NR SR by ostali ĽSNS (4,8 percenta), Aliancia (4,4 percenta), SNS (3,6 percenta), Za ľudí a Dobrá voľba (zhodne po 2,1 percenta) a strana Spolu (1 percento).

Najviac kresiel v parlamente by tak obsadil Hlas-SD, mal by ich 36. Smer-SD by mal 28 poslaneckých miest a SaS 22. OĽANO by získalo 15 mandátov, PS 14, Republika 13, Sme rodina a KDH po 11.

TASR