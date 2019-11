Prieskum: Voľby by v novembri vyhral Smer-SD, Za ľudí preskočilo PS-Spolu 

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri 2019, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18,4 percenta. Na druhom mieste by skončila strana Za ľudí, ktorú by volilo 12,5 percenta respondentov, nasledovaná koalíciou PS-Spolu, ktorej by dalo hlas 12,4 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý v období v období od 19. do 25. novembra uskutočnila na vzorke 1000 respondentov.