Prieskum: Voľby by v septembri vyhral Hlas-SD, za ním nasledujú Smer-SD a SaS

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom septembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,3 percenta. Nasleduje Smer-SD s 15 percentami a SaS s 12,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre TV Joj.

Ilustračná fotka

Progresívne Slovensko by skončilo štvrté so ziskom desiatich percent. Nasleduje OĽANO so 7,9 percenta, Sme rodina so 7,6 percenta a KDH so ziskom 6,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,2 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostala SNS so ziskom 4,2 percenta, Aliancia 2,7 percenta, Maďarské fórum 2,5 percenta, ĽSNS a Za ľudí zhodne po 2,3 percenta. Nasleduje Dobrá voľba a Umiernení, ktorí by získali jedno percento hlasov. Pod hranicou jedného percenta by sa ocitli Domov národná strana (0,3 percenta), Slovenské hnutie obrody, Národná koalícia a Život národná strana (zhodne po 0,2 percenta).

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 34 mandátov, Smer-SD 27 a SaS 23. Progresívne Slovensko by malo 18 kresiel, OĽANO a Sme rodina zhodne po 14. S 11 poslancami by bolo v parlamente KDH, Republika by ich mala deväť.

Z druhého prieskumu agentúry Ako pre TV Joj na otázku, či by chceli občania do budúcnosti silného a rázneho autoritárskeho lídra, aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov, vyplýva, že takéhoto lídra krajina určite potrebuje podľa 32,9 percenta opýtaných. Odpoveď skôr potrebuje zvolilo 25,5 percenta respondentov. Podľa 13,4 percenta ľudí Slovensko autoritárskeho lídra skôr nepotrebuje, 21,9 percenta respondentov si myslí, že krajina ho určite nepotrebuje. Nevedelo alebo nechcelo sa vyjadriť 6,3 percenta.

K názoru, že Slovensko potrebuje autoritárskeho lídra, inklinujú nadpriemerne často ženy, starší opýtaní a menej vzdelaní respondenti. Ide tiež aj o obyvateľov Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, obyvateľov maďarskej národnosti a voličov strán SNS, Smeru-SD, Hlasu-SD, Republiky a Sme rodina.

Obidva prieskumy sa realizovali na vzorke 1000 respondentov od 8. do 14. septembra.

TASR