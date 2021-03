Prieskum: Voľby by vyhral Hlas-SD so ziskom 21,4% hlasov, v NR SR by bolo 6 strán

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v polovici marca, vyhral by ich Hlas-SD so ziskom 21,4 percenta hlasov. Na druhom mieste s 11,3 percenta by skončilo OĽANO, tretia SaS by získala 10,3 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Vyplýva to z prieskumu a volebného modelu, ktorý pre RTVS zrealizovala agentúra Median SK v dňoch 12. až 18. marca, pričom oslovila 1003 respondentov.

Do NR SR by sa dostalo aj Progresívne Slovensko so ziskom 9,3 percenta hlasov, Smer-SD by volilo 8,6 percenta opýtaných. V parlamente by boli tiež poslanci Sme rodina, hnutiu by dalo hlas päť percent voličov.

Naopak, na dianie v zákonodarnom zbore by už nemala priamy vplyv strana Za ľudí, za ktorú by zahlasovalo 4,7 percenta opýtaných. KDH by dostalo 4,3 a ĽSNS rovné štyri percentá hlasov.

SMK-MKP i Hnutie republika by volilo zhodne 3,7 percenta voličov, SNS a Vlasť získali v prieskume rovnaký podiel 2,1 percenta. Dobrú voľbu a Spolu by si vybralo 1,5 percenta opýtaných, jedno percento voličov by hlasovalo za Most-Híd. Iné strany by získali 5,5 percenta.

V ankete sa 68 percent respondentov vyslovilo, že by voliť išli, naopak, 32 percent by sa na voľbách určite alebo skôr nezúčastnilo.

Prieskum sa takisto zameral na dôveru k inštitúciám, najväčšiu požívajú prezidentka a armáda, ktorým dôveruje zhodne 63 percent respondentov. Treťou najdôveryhodnejšou inštitúciou sú samosprávy s 56 percentami.

Najväčšia nedôvera verejnosti podľa prieskumu smeruje k vláde, v súvislosti s kabinetom ju deklarovalo 81 percent opýtaných, druhý najhorší výsledok patrí Národnej rade SR, ktorej nedôveruje 78 percent respondentov. Nedôveru voči súdom vyjadrilo 73 percent oslovených.

Prieskum takisto ukázal, že 83 percent opýtaných je so súčasnou vládou nespokojných, 82 percent sa vyjadrilo za odchod premiéra.

Výsledky prieskumu priniesla RTVS v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12.

TASR