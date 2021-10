Pripomienka k mediálnemu zákonu navrhuje denný podiel vysielania pre menšiny

Kapacita verejnoprávneho televízneho vysielania pre národnostné menšiny by mala postupne dosiahnuť minimálne štyri hodiny denne. V podanej hromadnej pripomienke k legislatívnemu návrhu zákona o mediálnych službách to navrhuje bývalý štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Konrád Rigó, zastupujúci v súčasnosti novovzniknutú politickú stranu Aliancia. V hromadnej pripomienke chce rozšíriť i definíciu povinného podielu slovenských hudobných diel tak, aby zahŕňala i pesničky v jazykoch národnostných menšín, rozšíriť chce i možnosť výnimiek pre povinné titulkovanie a preklad programov do štátneho jazyka.