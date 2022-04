Príspevok za ubytovanie možno získať iba za odídenca, potrebná je aj zmluva

Vládny príspevok za ubytovanie môže prenajímateľ získať len vtedy, ak je ubytovaná osoba odídencom, teda má štatút dočasného útočiska. Podmienkou je tiež uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Ministerstvo vnútra (MV) SR na to upozornilo na svojej webovej stránke, kde zverejnilo aj vzory dokumentov súvisiacich s vyplácaním príspevku.

Na snímke plyšové hračky pre utečencov z Ukrajiny ubytovaných v kúpeľnom dome Poľana na Sliači - foto: TASR

"Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie," vysvetlil rezort. Výkaz treba odovzdať do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec, a to na účet v banke alebo v hotovosti. Ministerstvo by malo poukázať obci príslušnú sumu po verifikácii a spracovaní prijatých údajov vždy do konca kalendárneho mesiaca. Na vyplatenie prenajímateľom má obec päť pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Na príspevok za ubytovanie odídenca majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia. Môže ísť o vlastníkov bytov a rodinných domov, ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie, ak ide o nepodnikateľské subjekty, ale aj obce a vyššie územné celky v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie. Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou tohto príspevku vyňaté.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom, vrátane hotelov sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Výška príspevku je sedem eur za noc v prípade odídenca nad 15 rokov, pri mladších osobách je polovičný.

TASR