Progresívne Slovensko bude viesť Michal Šimečka 

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) bude viesť Michal Šimečka. Delegáti hnutia ho zvolili na sobotňajšom sneme za predsedu PS. Vo funkcii nahradí Irenu Bihariovú.

Podpredseda europarlamentu Michal Šimečka bol jediným kandidátom, ktorý sa o post predsedu uchádzal. Podporu mu hlasovaním vyjadrilo 152 zo 156 prítomných delegátov.

Nový predseda PS predstavil tri hlavné ciele, ktoré bude chcieť hnutie dosiahnuť.

"Je to férová a spravodlivá krajina pre všetkých, európska kvalita života pre všetkých a zelené Slovensko," vyhlásil Šimečka. Vylúčil prípadnú spoluprácu so Smerom-SD a "fašistami". "So starými, ktorí tu už boli, aj tými, čo prídu." Hnutie tiež podľa jeho slov neuvažuje ani o spolupráci s Hlasom-SD.

Snem si tiež zvolil podpredsedov hnutia, stali sa nimi Irena Bihariová, Lucia Plaváková, Martin Hojsík, Michal Truban a Tomáš Valášek. Členmi predsedníctva budú Simona Petrík, Beáta Jurík, Zora Jaurová, Ingrid Kosová, Tamara Stohlová, Jana Hanuliaková, Ivan Štefunko, Michal Wiezik, Branislav Vančo, Dávid Dej, Ondrej Prostredník a Michal Sabo.

Irena Bihariová viedla PS od júna 2020. Už skôr vyhlásila, že považuje Šimečku za svojho prirodzeného nástupcu.

"To, čo sa naučil v Európskom parlamente, a vedel v tom plávať, ako sa vytvárajú spojenectvá, koalície, strategické dohody, je nevyhnutná výbava pre predsedu," povedala na sneme. Pred ňou šéfoval hnutiu Michal Truban.

