Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie advokáta Mareka Paru do väzby

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) návrh na vzatie obvineného advokáta Mareka Paru do väzby. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Foto: TASR

Ako priblížila, prokurátor žiada pre obvineného kolúznu väzbu. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, či mariť vyšetrovanie.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala advokáta Mareka Paru v stredu (20. 4.). Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Slovenská advokátska komora (SAK) pre TASR ešte skôr uviedla, že k automatickému pozastaveniu výkonu advokácie by prišlo v situácii, ak by bol ktorýkoľvek advokát vzatý do väzby, nastúpil na výkon trestu, prípadne mu bola prvostupňovým súdom vyslovená vina za úmyselný trestný čin.

Komora môže tiež pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci.

"K rozhodovaniu o fakultatívnom pozastavení výkonu advokácie dochádza spravidla v štádiu trestného konania po zamietnutí sťažnosti dotknutého advokáta alebo advokátky voči vzneseniu obvinenia," dodali z kancelárie SAK. Ku konkrétnej kauze sa nevyjadrili, keďže nemajú oprávnenie komentovať živé prípady.

TASR